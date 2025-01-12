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Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşılaşırken, ilk yarıyı Simon Banza'nın 21. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. Maçta Trabzonspor'un etkili atakları dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önüne alan Kaluzinski'nin vuruşunda üst direkten oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

12. dakikada orta sahadan aldığı uzun topla sağ çaprazda ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Samudio'nun vuruşunu Uğurcan Çakır, kornere çıkardı.

16. dakikada Muhammed Cham'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

21. dakikada Visca yarı sahadan kaptığı topla birlikte ceza sahası içine girdi. Visca'nın pasında Simon Banza, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mehmet Akıncık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş, Cham, Visca, Nwakaeme, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Barisic, Ozan Tufan, Serkan Asan, Serdar Saatçi, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Ali Şahin Yılmaz, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Thallisson da Silva, Güray Vural, Jakup Kaluzinski, Petrusenko, Erdal Rakip, Streek, Larsson, Samudio

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Amar, Gaich, Djenepo, Emrecan Uzunhan, Townsend, Mert

Yılmaz, Hasan Ürkmez, Berkay Topdemir, Abdurrahim Dursun

Teknik Direktör: Alex de Souza

Gol: Banza (dk. 21) (Trabzonspor)

Sarı kart: Cham (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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