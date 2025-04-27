Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Alanyaspor'u 4-2 Geride Bıraktı
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile karşılaştı. Müsabakada Trabzonspor ilk yarıyı 4-2 önde kapatarak önemli bir galibiyet elde etti.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi bordo-mavililerin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7.dakikada Banza'nın yerden gönderdiği topa Zubkov gelişine vurdu. Direkten dönen top tekrar önüne düşen oyuncu kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
17. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında Visca, ceza sahası içindeki Sikan'a çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadan dönün topu tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
27. dakikada Uğurcan Çakır'ın hatalı pasında topu önüne alan Cordova, rakiplerinden sıyrılarak ayağının içiyle yaptığı vuruş ağalarla buluştu. 2-1
38.dakikada Zubkov'un pasında topla buluşan Sıkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un sağından ağalarla buluştu. 3-1
40. dakikada Malheiro'nun uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
44. dakikada VAR uyarısıyla kenara gelen hakem Ali Şansalan, ceza sahasında Visca'nın eliyle oynadığı tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.
45. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Hadergjonaj, Uğurcan Çakır'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2
45+2. dakikada Visca'nın kullandığı serbest vuruşta Sikan, kafayla topu kale önüne gönderdi. Topa iyi yükselen Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak filere gitti. 4-2
Hakem: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan Tufan, Sikan, Zubkov, Visca, Banza
Yedekler: Muhammet Tapa Tepe, Ali Eren Öztürk, Lundstram, Nwakaeme,Cham, Savic, Cihan Çanak, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Enis Destan
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Nuno Lima, Yusuf Özdemir, Jure Balkovec, Richard Coelho, Janvier, Cordova, Vilhena, Andraz Sporar
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Umut Mert Toy, Efecan Karaca, Enes Keskin, Arda Usluoğlu, Muhammet Ali Apaydın, Yusuf Can Karademir, Makouta
Teknik Direktör: Joao Pereira
Goller: Zubkov (dk. 7), Sikan (dk. 17 ve 38), Banza (dk. 45+2) (Trabzonspor), Cordova (dk.27), Hadergjonaj (dk.45) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Yusuf Özdemir, Janvier (Alanyaspor), Malheiro (Trabzonspor) - TRABZON