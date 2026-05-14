Haberler

Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in son haftasında kadın hakemler Asen Albayrak ve Melek Dakan, sırasıyla Çaykur Rizespor-Beşiktaş ve Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor maçlarını yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta oynanacak iki müsabakada kadın hakemler düdük çalacak. Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını Asen Albayrak, Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor maçını da Melek Dakan yönetecek.

Son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Asen Albayrak

16 Mayıs Cumartesi:

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ömer Faruk Turtay

20.00 Samsunspor-Göztepe: Ümit Öztürk

17 Mayıs Pazar:

17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Melek Dakan

20.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor: Halil Umut Meler

20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! İmzalar peş peşe atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testo Taylan 60 gün sonra tahliye edildi

60 gündür cezaevinde olan fenomen hakkında yeni karar
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu
Masaj salonuna fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Sadettin Saran'dan takıma veda yemeği

Bir devir resmen sona erdi!

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak