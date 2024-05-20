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Trendyol Süper Lig'de 38. ve Son Hafta Maçlarının Programı Belli Oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 38. ve son hafta maçlarının programı belirlendi. Şampiyonun ve küme düşecek takımların belirleneceği maçlar, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak. Maç programında Fenerbahçe-İstanbulspor, TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray, Kasımpaşa-Beşiktaş gibi önemli karşılaşmalar yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarının programı belli oldu.

Ligde şampiyon ile küme düşecek iki takımın belirleneceği maçlar, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarının programı şöyle:

24 Mayıs Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor (Alanya Oba)

25 Mayıs Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)

26 Mayıs Pazar:

19.00 Fenerbahçe- İstanbulspor (Ülker)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK (Pendik)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 Kasımpaşa- Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Papara Park)

19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)

Kaynak: AA / Spor

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