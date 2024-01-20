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Trendyol Süper Lig'de Pendikspor, Beşiktaş'ı 4-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor, Beşiktaş'ı 4-0 mağlup etti. Maçta Pendikspor'un gollerini Umut Nayir, Halil Akbunar, Thiam ve Nuno Sequeira attı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasında iyi yükselen Zainutdinov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

53. dakikada sol taraftan Thiam'ın ceza sahası içine ortasında altıpasta Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

60. dakikada sağ taraftan Midstjö'nün ortasında ceza sahası içi sol çaprazından Thiam'ın gelişine vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.

70. dakikada Erencan Yardımcı'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çeken Halil Akbunar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

74. dakikada savunmaya yaptığı baskı sonrası topu kapan Halil Akbunar, ceza sahası içine girdi. Halil'in ceza sahası içi sağ tarafından kale önüne çevirdiği topa Mame Thiam'ın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

82. dakikada sol taraftan Nuno Sequeira'nın ceza sahası içine ortaladığı top kale önünde sekerek ağlarla buluştu. 4-0

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Eray Ersoy

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk (Murat Akça dk. 86), Rassoul, Sequeira, Halil Akbunar (Kappel dk. 90+3), Midtsjö, İbrahim Akdağ, Thiam (Diaby dk. 90+3), Erencan Yardımcı (Endri Çekiçi dk. 73), Umut Nayir (Thuram dk. 86)

Yedekler: Burak Öğür, Berkay Sülüngöz, Serkan Asan, Melih Güney, Erdem Çalık

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zainutdinov, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz (Ghezzal dk. 46), Tayfur Bingöl (Necip Uysal dk. 86), Gedson Fernandes, Rashica, Semih Kılıçsoy (Rebic dk. 66), Cenk Tosun (Muleka dk. 66)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Svensson, Mustafa Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Emrecan Terzi, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Fernando Santos

Goller: Umut Nayir (dk. 4), Halil Akbunar (dk. 70), Thiam (dk. 74), Nuno Sequeira (dk. 82) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Demir Ege Tıknaz, Onur Bulut (Beşiktaş), Umut Nayir (Pendikspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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