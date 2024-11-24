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Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ve Hatayspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ve Hatayspor 1-1 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, sahasında Hatayspor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Konyaspor'un golü Jevtovic'ten gelirken, Hatayspor'un eşitlik golü Aboubakar'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan son çizgiye inerek yaptığı ortada ceza sahası içinde Aleksic'in bekletmeden şutunda kaleci Erce topu çeldi.

58. dakikada çalımlara ceza sahasına sokulan Aleksic şutunda top üstten az farkla autta çıktı.

72. dakikada Bamgboye'ın ortasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Aboubakar'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

90. dakikada Hatayspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde kafalardan seken topla buluşan Aboubakar röveşatayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Deniz Caner Özaral

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Aleksic (Ufuk Akyol dk. 76), Jevtovic, Ndao (Uğurcan Yazğılı dk. 86), Pedrinho (Melih İbrahimoğlu dk. 65), Yusuf Erdoğan (Keyta dk. 65), Umut Nayir (Kramer dk. 65)

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Damjanovic, Oğulcan Ülgün

Teknik Direktör: Recep Uçar

Hatayspor: Erce Kardeşler, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak (Aboubakar dk. 67), Diack, Bamgboye (Boutobba dk. 74), Görkem Sağlam, Fernandes, Strandberg (Okoronkwo dk. 86)

Yedekler: Bekaj, Demir Sarıcalı, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Jevtovic (dk. 17) (Konyaspor), Aboubakar (Hatayspor) (dk. 90)

Sarı kartlar: Jevtovic, Bazoer, Pedrinho, Recep Uçar (T.D.), Keyta (Konyaspor), Diack, Calvo, Erce Kardeşler (Hatayspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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