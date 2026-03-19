Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Zecorner Kayserispor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçta Kranevitter kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Ergin Gözütok, Yusuf Susuz

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Semih Gürler, Brenet, Bennasser, Cardoso, Benes, Furkan Soyalp, Mendes, Chalov

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl Yiğit Çınar, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Serginho, Berkay Özcan, Barış Kalaycı, Tiago Çukur

Kırmızı Kart: Dk.36 Kranevitter (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk.37 Aleksandar Stanojevic (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

1. dakika Cardoso'nun ara pasında topla buluşan Chalov, kaleci Grbic ile karşı karşıya kaldı. Chalov, kaleciyi çalımlamaya çalışırken Fatih Karagümrük savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

7. dakikada orta sahanın sağ tarafından aldığı topla içe kateden Sergio'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Tiago Çukur'un şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt kontrol etti.

11. dakikada Benes'in pasında topla buluşan Brenet'in şutunda meşin yuvarlak rakip takımın savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
