Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak 2 maçı yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak 2 maçı yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın ilk 2 müsabakasında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Hesap.com Antalyaspor- Gaziantep Fk : Gürcan Hasova

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük- Fenerbahçe : Mehmet Türkmen