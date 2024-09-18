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Trendyol Süper Lig'de Golsüz İlk Yarı

Trendyol Süper Lig'de Golsüz İlk Yarı
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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor ve RAMS Başakşehir, ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamladı. Maçta yaşanan önemli anlar ve oyuncu performansları dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor, sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Piatek'in şutunda meşin yuvarlak direğin az farkla üstünden auta çıktı.

20. dakikada Onur'un ara pasında 6 pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Berkay'ın şutu yandan az farkla auta çıktı.

33. dakikada Marius'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ntcham'ın şutunu kaleci Muhammed iki hamlede güçlükle kontrol etti.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Candaş Elbil, Emir Eray Eyisoy

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Celil Yüksel, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Yedekler: Halil, Muja, Soner Aydoğdu, Tait, Dimata, Schindler, Laura, Soner Gönül, Ercan Kara, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Başakşehir FK: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Crespo, Berkay Özcan, Davidson, Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Serdar Gürler, Kemen, Keny, Hamza Güreler, Djalo, Figueiredo, Burak Kavraz, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kart: Zeki Yavru (Samsunspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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