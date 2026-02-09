Haberler

Başakşehir, Gürcü sol bek Saba Kharebashvili'yi transfer etti

Güncelleme:
RAMS Başakşehir, 17 yaşındaki Gürcü sol bek Saba Kharebashvili'yi transfer etti. Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varan kulüp, transferin 2026-2027 sezonunda gerçekleşeceğini duyurdu. Kharebashvili'nin genç yaşta gösterdiği performans dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir, 17 yaşındaki Gürcü sol bek Saba Kharebashvili'nin transfer edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varmıştır. Gürcü milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026-2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir." denildi.

Saba Kharebashvili, genç yaşına rağmen Dinamo Tiflis formasıyla 58 resmi müsabakada mücadele etti. Gürcistan 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın da formasını terleten Kharebashvili, Gürcü futbolunun gelecek vadeden oyuncuları arasında gösteriliyor.

