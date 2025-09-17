Trendyol Süper Lig'de Gecenin Maçları

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'de, Avrupa maçları dolayısıyla ilk hafta ertelenen 2, üçüncü hafta ertelenen 1 müsabaka bu akşam oynanacak.

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat Stadyumu) - Ali Yılmaz

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Chobani Stadyumu) - Cihan Aydın

20.00 Samsunspor- Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu) - Ali Şansalan

Ligde 1 maç eksiği olan Fenerbahçe çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. Rakip fileleri 7 kez havalandıran sarı-lacivertliler kalesinde 2 gol gördü. Lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe 10 puana sahip. Fenerbahçe'nin rakibi Alanyaspor ise 4 karşılaşmada 2 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Alanyaspor 7 puanla 8. sırada bulunuyor.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ligde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 3 mağlubiyet alarak 3 puanla 15. sırada yer alıyor. Rakibi RAMS Başakşehir ise ligde çıktığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik 1 mağlubiyet alarak 2 puanla 16. sıraya yerleşti.

Gecenin diğer karşılaşmasında ise 7 puana sahip 9. sırada yer alan Samsunspor, 3 puanla 13. sıradaki Kasımpaşayı sahasında ağırlacak.