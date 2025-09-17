Trendyol Süper Lig'de Gecenin Maçları
Trendyol Süper Lig'de Avrupa maçları nedeniyle ertelenen maçlar bu akşam oynanacak. Fenerbahçe, Alanyaspor ile karşılaşırken, diğer maçta Karagümrük, Başakşehir ile ve Samsunspor, Kasımpaşa ile mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig'de Avrupa maçları nedeniyle ilk hafta ertelenen 2, üçüncü hafta erteden 1 müsabaka bu akşam oynanacak. Saat 20.00'da başlayacak olan 3 karşılaşmanın programı şöyle:
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat Stadyumu) - Ali Yılmaz
20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Chobani Stadyumu) - Cihan Aydın
20.00 Samsunspor- Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu) - Ali Şansalan
Ligde 1 maç eksiği olan Fenerbahçe çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. Rakip fileleri 7 kez havalandıran sarı-lacivertliler kalesinde 2 gol gördü. Lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe 10 puana sahip. Fenerbahçe'nin rakibi Alanyaspor ise 4 karşılaşmada 2 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Alanyaspor 7 puanla 8. sırada bulunuyor.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ligde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 3 mağlubiyet alarak 3 puanla 15. sırada yer alıyor. Rakibi RAMS Başakşehir ise ligde çıktığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik 1 mağlubiyet alarak 2 puanla 16. sıraya yerleşti.
Gecenin diğer karşılaşmasında ise 7 puana sahip 9. sırada yer alan Samsunspor, 3 puanla 13. sıradaki Kasımpaşayı sahasında ağırlacak.