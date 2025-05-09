AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz

AK Parti'den PKK kongresi sonrası dikkat çeken çıkış!
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten sevindiren haber
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?

PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe İlk Yarıda 1-0 Önde

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe İlk Yarıda 1-0 Önde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin Mert Müldür'ün 44. dakikada attığı golle 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

- Trendyol Süper Lig : RAMS Başakşehir : 0 - Fenerbahçe : 1 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Ivan Brnic'in ceza yayının sol tarafından yerden vuruşunda kaleci Dominik Livakovic, meşin yuvarlağı çeldi.

18. dakikada Ivan Brnic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Krzysztof Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Dominik Livakovic'ten seken topu kale önünde tamamlamaya çalışan Leo Duarte, Sofyan Amrabat'ın formasını çekmesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Burak Pakkan bu pozisyon için penaltı noktasını gösterdi.

20. dakikada penaltıda topun başına geçen Krzysztof Piatek'in vuruşunda kaleci Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı.

33. dakikada sağ kanatta topla buluşan Edin Dzeko, rakibini geçip uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

41. dakikada Sofyan Amrabat'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Anderson Talisca'nın indirdiği topu alan Edin Dzeko'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı çıktı.

44. dakikada orta sahadan İsmail Yüksek'in ara pasında defansın arkasına sarkan Mert Müldür'ün sağ taraftan ceza sahası içine girip aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak, Muhammed Şengezer'in üzerinden ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Jerome Opoku, Leo Duarte, Christopher Operi, Umut Güneş, Olivier Kemen, Crespo, Yusuf Sarı, Ivan Brnic, Krzysztof Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Festy Ebosele, Berat Özdemir, Serdar Gürler, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç, Philippe Keny, Joao Figueiredo

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Milan Skriniar, Diego Carlos, Filip Kostic, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Gol: Mert Müldür (dk. 44) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner (Başakşehir), Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Anderson Talisca (Fenerbahçe)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik

Tadic ve Talisca arasında gerginlik! Üzerine yürüdü
Canlı! RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçında goller devam ediyor

Maçta tempo inanılmaz! Goller devam ediyor
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.