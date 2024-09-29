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Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, Gaziantep FK'yı 3-2 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, Gaziantep FK'yı 3-2 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, kendi sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın gollerini Ahmed Kutucu, Emre Akbaba ve Mame Thiam atarken, Gaziantep FK'dan Deian Sorescu ve Emre Taşdemir maçta gol atan isimler oldu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Ahmed Kutucu'nun pasında topla buluşan Saiz'in rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan ortasında Mame Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

54. dakikada Caner Erkin'in ceza yayının solundan kullandığı frikik sonrası top, uzak kale direğinin yanından dışarıya gitti.

65. dakikada Saiz'in sağ taraftan içeri çevirdiği pas sonrası Emre Akbaba'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, uzak köşeden ağlarla buluştu. 2-1

79. dakikada Chatzigiovanis'un ara pasında ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın sağ çaprazdan sert vuruşunda top uzak köşeden ağlara gitti. 3-1

90+4. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topu göğsüyle kontrol eden Emre Taşdemir, sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Uğur Sarı, Murat Şener

Eyüpspor: Berke Özer, Leo Dubois (Jonjo Shelvey dk. 70), Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin (Umut Meraş dk. 70), Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Anastasios Chatzigiovanis dk. 70), Fredrik Midtsjö (Ruben Vezo dk. 82), Samuel Saiz (Dorukhan Toköz dk. 85), Ahmed Kutucu, Mame Thiam

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Halil Akbunar, Taşkın İlter, Prince Ampem, Gianni Bruno

Teknik Direktör: Arda Turan

Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ ( Emre Taşdemir dk. 70), Bruno Viana, Enric Saborit, Deian Sorescu (Cyril Mandouki dk. 83), Badou Ndiaye, Furkan Soyalp (Halil Dervişoğlu dk. 70), Christopher Lungoyi (Kenan Kodro dk. 70), Alexandru Maxim (Ogün Özçiçek dk. 59), David Okereke

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Ertuğrul Ersoy, Mirza Cihan, Salem M'Bakata, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Ahmed Kutucu (dk. 15), Emre Akbaba (dk. 65), Mame Thiam (dk. 79) (Eyüpspor), Deian Sorescu (dk. 28), Emre Taşdemir (dk. 90+4) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Jonjo Shelvey (Eyüpspor) Bruno Viana, Alexandru Maxim, Badou Ndiaye, Ömürcan Artan (Gaziantep FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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