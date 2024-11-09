Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, Adana Demirspor'u Maçta Önde Bitiriyor
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor, Eyüpspor karşısında ilk yarıda 1-0 geride. Eyüpspor'un golünü Ahmed Kutucu 9. dakikada attı. İkinci yarıda Adana Demirspor'un nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor, Eyüpspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Thiam, topu kafayla altıpasa indirdi. Yerden seken topu Ahmed Kutucu voleyle ağlara gönderdi. 0-1
19. dakikada çalımlarla ceza sahasına Yusuf'un yaptığı plase vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.
24. dakikada sağ kanattan Arda Kurtulan'ın ortasında Ali Yavuz Kol'un gelişine şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
36. dakikada sağ kanattan Yusuf Sarı pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Yavuz Kol'un sert şutunda top kaleye paralel gitti ve taca çıktı.
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Volkan Narinç, Hüseyin Aylak
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Yusuf Sarı, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barasi
Yedekler: Deniz Eren Dönmezler, Alioui, Manev, Aymbetov, Burhan Ersoy, Shehu, Ozan Demirbağ, Nourani, Osman Kaynak, Fougeu
Teknik Direktör: Serkan Damla
Eyüpspor: Berke Özer, Robin Yalçın, Claro, Vezo, Dubois, Melih Kabasakal, Taşkın İlter, Emre Akbaba, Ampem, Ahmed Kutucu, Thiam
Yedekler: Birkan Tetik, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Saiz, Sinan Gümüş, Hüseyin Maldar, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Caner Erkin, Bruno
Teknik Direktör: Arda Turan
Gol: Ahmed Kutucu (dk. 9) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Abdulsamet, Semih (Adana Demirspor), Robin (Eyüpspor) - ADANA