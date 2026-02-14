Futbol: Trendyol Süper Lig

Haberler

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor, 2-2 berabere kaldı. Gençlerbirliği'nin gollerini Koita kaydederken, Rizespor'un gollerini Mithat Pala attı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Süleyman Özay, Samet Çiçek

Natura Dünyası Gençlerbirliği : Velho, Fıratcan Üzüm, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Dk. 38 Göktan Gürpüz), Traore (Dk. 82 Samed Onur), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 82 Abdurrahim Dursun), Koita (Dk. 59 Niang)

Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer (Dk. 75 Zeqiri), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Mebude), Papanikolaou (Dk. 65 Pierrot), Olawoyin (Dk. 79 Buljubasic), Laçi, Mihaila, Sowe (Dk. 46 Halil Dervişoğlu)

Goller: Dk. 18 Sowe (Kendi kalesine), Dk. 45 Koita ( Gençlerbirliği ), Dk. 77 ve 87 Mithat Pala (Çaykur Rizespor )

Sarı kartlar: Dk. 25 Papanikolaou, Dk. 45+3 Samet Akaydin, Dk. 62 Mithat Pala, Dk. 90+4 Halil Dervişoğlu (Çaykur Rizespor ), Dk. 48 Tongya, Dk. 54 Koita, Dk. 90+5 Thalisson (Natura Dünyası Gençlerbirliği )

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor, 2-2 berabere kaldı.

77. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Savunmanın arkasına sarkan Mebude, ceza sahasının sağından topu yerden içeriye çevirdi. Mithat Pala'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

85. dakikada Samed Onur'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top yandan dışarı çıktı.

87. dakikada Çaykur Rizespor beraberlik golünü buldu. Buljubasic'in sağdan ortasında, ceza sahasındaki karambolde seken top Mithat Pala'nın önünde kaldı. Mithat, kale önünden yaptığı vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2.

Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla puanını Natura Dünyası Gençlerbirliği 23'e, Çaykur Rizespor ise 21'e çıkardı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
