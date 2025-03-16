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Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ve Sivasspor 1-1 Beraberlikte Yüz Yüze Geldi

Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ve Sivasspor 1-1 Beraberlikte Yüz Yüze Geldi
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Sivasspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Sivasspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Aboubakar'ın kafayla indirdiği topu önünde bulan Görkem'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yerden az farkla auta çıktı.

23. dakikada soldan Efkan'ın ceza sahasına ortasında kale önünde topa yükselen Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

30. dakikada Görkem'in pasında rakip yarı alanda topla buluşan Boutobba'nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

43. dakikada Sivasspor'un paslaşarak kullandığı korner atışında Tolga'nın pasında topla buluşan Efgan'ın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu

Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Recep Burak Yılmaz dk. 32), Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Boutobba, Fernandes, Aboubakar

Yedekler: Demir Sarıcalı, Bamgboye, Okoronkwo, Rui Pedro, Selimcan Temel, Baran Sarka, Ali Yıldız, Cengiz Demir, İsmail Zobu

Teknik Direktör: Murat Şahin

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Tolga Ciğerci, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Koita, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Manaj

Yedekler: Nikolic, Alex David Pritchard, Menig, Jan Marek Bieganski, Simic, Alaaddin Okumuş, Oğuzhan Aksoy, Bekir Turaç Böke, Emirhan Başyiğit, Mehmet Talha Şeker

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Koita (dk. 23) (Sivasspor), Boutobba (dk. 30) (Atakaş Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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