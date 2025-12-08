Haberler

Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 0 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç boyunca iki takım da fırsatlar yakalasa da, kalecilerin başarılı performanslarıyla gol atılamadı.

Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63.dakikada sol kanattan Boli'nin pasında topla buluşan Storm'un şutu az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

71. dakikada sol kanattan Hagi'nin kullandığı kornerde ceza sahasında topa yükselen Lima'nın kafa vuruşunda top üst direkten dışarı çıktı.

88. dakika ceza sahası dışında topla buluşan Aldulkadir Ömür'ün sol ayağı ile şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran son anda kornere çeldi.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Selim Şenöz

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjonaj, (İbrahim Kaya dk. 88) Makouta, Maestro, (Efecan Karaca dk. 64), Ruan (Mounie dk. 88) Hagi, Hwang, (Güven Yalçın dk. 80), Ogundu (Meschack dk.79)

Yedekler: Victor, Batuhan Yavuz, Baran Boğultay, Yusuf Can Kandemir, Semih Doğanay

Teknik Direktör: Joao Pereira

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk (Giannetti dk. 83) Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Ceesay, Safuri (Saric dk. 83) Paal, Ballet, Storm, (Aldülkadir Ömür dk. 72), Boli (Poyraz Efe Yıldırım dk. 90+2)

Yedekler: Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Cvancara, Van de Streek, Ensar Buğra Tivsiz

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kartlar: Ogundu (Alanyaspor) Bünyamin Balcı (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
