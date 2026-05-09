Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek üst üste dördüncü kez şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek ikinci sırayı garantiledi. Ligi ilk 4 sırada tamamlayan takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş oldu.

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı sona erdi.

Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada rakibini 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 73'e yükseltti ve sezon sonuna 1 hafta kala ligi 2. basamakta tamamlamayı garantiledi.

Trabzonspor 69 puanla üçüncü, Beşiktaş 59 puanla dördüncü, Göztepe ise 55 puanla beşinci sıradaki yerini korudu.

Zecorner Kayserispor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 27'şer puanla lige veda etti.

Sonuçlar

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 3-2

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor: 4-2

Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2

RAMS Başakşehir-Samsunspor: 3-0

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 0-1

Göztepe-Gaziantep FK: 2-1

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 0-3

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: 4-0

Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor: 3-1

Puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinin ardından puan durumu şöyle oluştu:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY33245477294877
2.FENERBAHÇE332110274344073
3.TRABZONSPOR33209461362569
4.BEŞİKTAŞ33178857381959
5.GÖZTEPE331413642291355
6.RAMS BAŞAKŞEHİR33159956342254
7.SAMSUNSPOR33121294345-248
8.ÇAYKUR RİZESPOR331010134450-640
9.TÜMOSAN KONYASPOR331010134248-640
10.CORENDON ALANYASPOR33716104039137
11.KOCAELİSPOR33910142637-1137
12.GAZİANTEP FK33910144256-1437
13.İKAS EYÜPSPOR3388173045-1532
14.KASIMPAŞA33711153249-1732
15.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ3387183347-1431
16.HESAP.COM ANTALYASPOR3378183255-2329
17.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK3376202953-2427
18.ZECORNER KAYSERİSPOR33512162561-3627

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 34. ve son haftasında ise şu müsabakalar oynanacak:

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor

Kasımpaşa-Galatasaray

Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor

Çaykur Rizespor-Beşiktaş

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir

Samsunspor-Göztepe

Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği

Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek

Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması! Türkiye'ye getiriliyorlar
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu

Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu!

Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası ilk mesaj

Söyledikleri taraftarı havalara uçurur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı

Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı

Fenerbahçe sezonu ikinci sırada bitirdi

Yine hüsran! 3-0'lık zafer yetmedi
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı

Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı

Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz
Cep telefonu ve tabletlere dev zam geliyor

Cep telefonu alacaklar dikkat! Dev zam geliyor