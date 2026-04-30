Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta lider Galatasaray, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, maçı kazanması durumunda rakiplerinin sonuçlarına bakılmaksızın bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Ligin 32. haftasında ikinci sıradaki Fenerbahçe; RAMS Başakşehir'i, üçüncü sıradaki Trabzonspor da Göztepe'yi konuk edecek.
Süper Lig'de 32. haftanın programı şöyle:
Yarın
17.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor
20.00 Gaziantep FK - Beşiktaş
2 Mayıs Cumartesi
20.00 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir
20.00 Trabzonspor - Göztepe
20.00 Samsunspor - Galatasaray
3 Mayıs Pazar
20.00 Kayserispor - Eyüpspor
20.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor
20.00 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği
20.00 Kasımpaşa - Kocaelispor - İSTANBUL