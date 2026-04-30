Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta lider Galatasaray, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, maçı kazanması durumunda rakiplerinin sonuçlarına bakılmaksızın bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Ligin 32. haftasında ikinci sıradaki Fenerbahçe; RAMS Başakşehir'i, üçüncü sıradaki Trabzonspor da Göztepe'yi konuk edecek.

Süper Lig'de 32. haftanın programı şöyle:

Yarın

17.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor

20.00 Gaziantep FK - Beşiktaş

2 Mayıs Cumartesi

20.00 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir

20.00 Trabzonspor - Göztepe

20.00 Samsunspor - Galatasaray

3 Mayıs Pazar

20.00 Kayserispor - Eyüpspor

20.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor

20.00 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği

20.00 Kasımpaşa - Kocaelispor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı