Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor

Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor
Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın

Başsavcılık peşini bırakmıyor! Üniversiteye 2. İmamoğlu talebi
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler

Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Erdal Başkan, hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Trendyol Süper Lig'de 29 ve 30. Haftanın Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 29 ve 30. Haftanın Programı Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 29 ve 30. hafta programı belli oldu. Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Ayrıca, Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşılaşması 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek.

Trendyol Süper Lig'de 29 ve 30. haftanın programları belli oldu. Buna göre, Beşiktaş- Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 29 ve 30. haftada oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u ağırlayacağı mücadele ise 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek.

Öte yandan ligin 29. haftasını Çaykur Rizespor, 30. haftasını da Galatasaray BAY geçecek.

Süper Lig'de 29 ve 30. haftaların programı şu şekilde:

29. Hafta

28 Mart Cuma

16.00 Kayserispor - Atakaş Hatayspor

16.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor

20.30 Konyaspor - Gaziantep FK

20.30 Bodrum FK - Fenerbahçe

29 Mart Cumartesi

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor

16.00 Samsunspor - Kasımpaşa

16.00 Trabzonspor - Göztepe

20.30 Beşiktaş - Galatasaray

31 Mart Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Başakşehir

30. Hafta

4 Nisan Cuma

20.00 Adana Demirspor - Kayserispor

5 Nisan Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Sivasspor

16.00 Başakşehir - Konyaspor

19.00 Antalyaspor - Samsunspor

6 Nisan Pazar

13.30 Corendon Alanyaspor - Bodrum FK

16.00 Atakaş Hatayspor - Eyüpspor

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

7 Nisan Pazartesi

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

ABD'nin merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu
img

Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
img

Başsavcılık peşini bırakmıyor! Üniversiteye 2. İmamoğlu talebi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna 'Ateşkese varım' dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi

Kremlin'den dünyanın merakla beklediği soruya yanıt geldi
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: Hakemler olmasa çok kırmızı kart çıkar

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'ın sözleri olay yarattı
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: Kendin için söylemiyorsun değil mi

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
2 aylık eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi

2 aylık eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi
Erdoğan'dan emeklilerle ilgili soruya ilginç yanıt: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?

Erdoğan'ı şaşırtan soru: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?
Kilolu halinden eser kalmadı! Adriana Lima bomba gibi döndü

Bu halinden eser yok! Adriana Lima bomba gibi döndü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.