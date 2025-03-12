Trendyol Süper Lig'de 29 ve 30. Haftanın Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 29 ve 30. haftanın programları belli oldu. Buna göre, Beşiktaş- Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 29 ve 30. haftada oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u ağırlayacağı mücadele ise 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek.

Öte yandan ligin 29. haftasını Çaykur Rizespor, 30. haftasını da Galatasaray BAY geçecek.

Süper Lig'de 29 ve 30. haftaların programı şu şekilde:

29. Hafta

28 Mart Cuma

16.00 Kayserispor - Atakaş Hatayspor

16.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor

20.30 Konyaspor - Gaziantep FK

20.30 Bodrum FK - Fenerbahçe

29 Mart Cumartesi

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor

16.00 Samsunspor - Kasımpaşa

16.00 Trabzonspor - Göztepe

20.30 Beşiktaş - Galatasaray

31 Mart Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Başakşehir

30. Hafta

4 Nisan Cuma

20.00 Adana Demirspor - Kayserispor

5 Nisan Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Sivasspor

16.00 Başakşehir - Konyaspor

19.00 Antalyaspor - Samsunspor

6 Nisan Pazar

13.30 Corendon Alanyaspor - Bodrum FK

16.00 Atakaş Hatayspor - Eyüpspor

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

7 Nisan Pazartesi

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş - İSTANBUL