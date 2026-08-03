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Süper Lig'de 2026-27 Sezonuna Adnan Süvari İsmi Verildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig sezonlarının Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan teknik direktör ve eski milli futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla isimlendirilmesi uygulaması kapsamında 2026-27 sezonuna Adnan Süvari isminin verildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig sezonlarının Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan teknik direktör ve eski milli futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla isimlendirilmesi uygulaması kapsamında 2026-27 sezonuna Adnan Süvari isminin verildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre ligde yeni sezon, "2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu" adıyla oynatılacak.

Aydın'da 1926 yılında doğan ve Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Adnan Süvari, teknik direktörlüğe Karşıyaka'da başladı. Daha sonra görev aldığı Göztepe'de Türk futbol tarihine geçen başarılara imza atan Süvari, sarı-kırmızılı ekibi 1968-69 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale, 1969-70 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale taşıdı. Böylece Süvari, bir Türk kulübünü Avrupa kupalarında yarı final oynatan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Adnan Süvari yönetiminde Göztepe, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Süvari ayrıca 1966-68 yılları arasında Göztepe'deki görevini sürdürürken A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğünü de üstlendi.

TFF bünyesinde de çeşitli görevlerde bulunan Süvari, ilk olarak 1964-1965 yıllarında Muhterem Özyurt başkanlığındaki yönetim kurulunda yer aldı. Daha sonra 1976-1977 yıllarında Füruzan Tekil döneminde asbaşkanlık görevini yürüten Adnan Süvari, 1980 yılında da Mazhar Zorlu başkanlığındaki yönetim kurulunda görev alarak Türk futboluna hizmet verdi.

Kaynak: AA
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