Trendyol Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Maçlar, 16-18 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında heyecan; yarın, 16 Ağustos Cumartesi, 17 Ağustos Pazar ve 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

21.30 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ozan Ergün

16 Ağustos Cumartesi

19.00 Kocaelispor - Samsunspor: Zorbay Küçük

21.30 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

21.30 Göztepe - Fenerbahçe: Yasin Kol

17 Ağustos Pazar

19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Halil Umut Meler

21.30 RAMS Başakşehir - Kayserispor: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazartesi

21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor: Cihan Aydın - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu

Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de satılan Avrupa'nın 4 katı şeker içeren ürünlere düzenleme geliyor

Korkunç gerçek! Türkiye'de satılan şekerli ürünlere düzenleme geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.