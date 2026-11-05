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Trendyol Süper Lig'de 11. hafta hakemleri TFF tarafından açıklandı

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Trendyol Süper Lig'de 11. hafta hakemleri TFF tarafından açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın, 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar oynanacak maçların hakemleri TFF'nin internet sitesinden duyuruldu. Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler'de Halil Umut Meler, Beşiktaş-Gençlerbirliği'nde Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar oynanacak maçlar ile yaşanacak. Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 11. hafta programı ve maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

7 Kasım Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Kocaelispor: Melek Dakan

16.00 Samsunspor - Konyaspor: Gürcan Hasova

19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler

8 Kasım Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Çorum FK - Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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