Trendyol Süper Lig'de 11. hafta hakemleri TFF tarafından açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta hakemleri TFF tarafından açıklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın, 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar oynanacak maçların hakemleri TFF'nin internet sitesinden duyuruldu. Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler'de Halil Umut Meler, Beşiktaş-Gençlerbirliği'nde Atilla Karaoğlan görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar oynanacak maçlar ile yaşanacak. Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 11. hafta programı ve maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:
Yarın
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
7 Kasım Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Kocaelispor: Melek Dakan
16.00 Samsunspor - Konyaspor: Gürcan Hasova
19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler
8 Kasım Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Çorum FK - Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan