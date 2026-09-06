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ÇorumFK İlk Yarıda Eyüpspor'u 2-0 Geçti

ÇorumFK İlk Yarıda Eyüpspor'u 2-0 Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ÇorumFK, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. ÇorumFK'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Alexandros Kyziridis ve 27. dakikada Andrei Borza kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ÇorumFK, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada üç savunmacının arasında yapılan şık paslaşmanın ardından kaleciyle karşı karşıya kalan Alexandros Kyziridis, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

26. dakikada Alexandros Kyziridis'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Jesus Ramirez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinde dışa çıktı.

27. dakikada Alexandros Kyziridis'in ceza sahasına çevirdiği topu alan Andrei Borza, sert vuruşla fileleri havalandırdı. 2-0

35. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

41. dakikada Bilal Boutobba'nın vuruşunda kaleci Marcos Felipe son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu

Çorum FK: Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Serdar Saatçı, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza, Ylber Ramadani, Diomande, Fredy, Cengiz Ünder, Alexandros Kyziridis, Jesus Ramirez

Yedekler: Berat Özdemir, Alexandre Penetra, Markus Karlsbakk, Youssoufa Moukoko, Arda Şengül, Erhan Erentürk, Gökhan Gürbüz, Hüseyin Bulut, Ermin Mahmic, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Eyüpspor: Horaiu Moldovan, Talha Ülvan, Jawad El Yamiq, Zak Jules, Simone Giordano, Chandrel Massanga, Bilal Boutobba, David Costa, Charles-Andre Raux Yao, Konrad Michalak, Ahmed Abdullahi

Yedekler: Emre Bilgin, Arda Yavuz, Anıl Yaşar, Yusuf Barası, Lenny Pintor, Hamza Akman, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ceyhan, Mete Kaan Demir, Christ Otiniel Sadia

Goller: Alexandros Kyziridis (dk. 6), Andrei Borza (dk. 27) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Cengiz Ünder (Çorum FK), David Costa (Eyüpspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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