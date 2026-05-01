Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Konyaspor: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Ali Sow'un pasında topla buluşan Mebude'nin ceza sahasının dışından vuruşunda top direkten döndü.
16. dakikada kaleci Fofana'nın pasında rakibinden önce araya girip topu kontrol eden Jo Jin-Ho'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
18. dakikada ceza sahası içinden Sowe'un vuruşunda kaleci Deniz'den topu Laçi, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Orhun Aydın Duran
Çaykur Rizespor: Fofona, Hojer, Samet Akaydin, Mocsi, Mithat, Taylan, Augusto, Laçi, Olawoyin, Mebude, Sowe
Yedekler: Erdem Canpolat, Papanikolaou, Halil Dervişoğlu, Buljubasic, Pierrot, Sagnan, Taha Şahin, Emir Ortakaya, Furkan Orak, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Recep Uçar
Konyaspor: Deniz, Arif, Yasir, Uğurcan, Jo Jin-Ho, Bazoer, Bjorlo, Olaigbe, Gonçalves, Yhoan, Svendsen
Yedekler: Bardhi, Jevtovic, Rayyan Baniya, Ömer Çobanoğlu, Eren Cemali Yağmur, Eren Doğan, Egemen Aydın, İsmail Esat Buğa, Ahmet Kusay Dağdevir, Ahmet Tırpancı
Teknik Sorumlu: Osman Demir
Goller: Laçi (dk. 18) (Çaykur Rizespor), Jo Jin-Ho (dk. 16) (Konyaspor)
Sarı kart: Jo Jin-Ho (Konyaspor) - RİZE