Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, Galatasaray konuk ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, Galatasaray konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Gustavo şutunda defanstan seken topu alan Mosci'nin vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.
14. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kontrol etti.
16. dakikada Gustavo'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde bulunan Emirhan Topçu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
27. dakikada Shelvey'in uzun pasında sol çaprazdan topla buluşan Alitn Zeqiri pasını Mithat Pala'ya aktardı. Mithat'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.
29. dakikada Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Torreira'ın vuruşunda ile meşin yuvarlak dışarı çıktı.
34. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Dries Mertens'in sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
38. dakikada Mithat Pala'nın pasıyla topla buluşan Gustavo'nun ceza sahası içine kadar girerek yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.
Hakemler: Kadir Sağlam, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Attila Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Jonjo Shelvey, Gustavo, Olawoyin, Altin Zeqiri, Minchev
Yedekler: Zafer, Alikulov, Hojer, Benhur, Varesanovic, Gaich, Seyfettin Anıl, Janne-Pekka, Faye, Muhammet Taha
Teknik Direktör: İlhan Palut
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
Yedekler: Günay, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Cedric Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kart: Günay Güvenç (Galatasaray) - RİZE