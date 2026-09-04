Osimhen'in Golü Galatasaray'a İlk Yarıda Üstünlük Getirdi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Batrakov, ceza sahasına ortasını yaptı. Kale alanında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Deniz topu çıkardı.

6. dakikada Yunus'un ceza yayının önünden yaptığı sert vuruşta kaleci Deniz direk dibinden topu kornere çeldi.

13. dakikada Yunus'un savunma arkasına uzun pasında hareketlenen Osimhen kaleciyle karşı karşıya pozisyonda istediği vuruşu yapamadı. Kaleci Deniz topu kontrol etti.

16. dakikada Başakşehir savunmadan çıkmaya çalışırken Torreira yaptığı baskıyla topu Osimhen'e kazandırdı. Osimhen'in ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta üst direğe çarpan top çizgiden sekip oyun alanına geri döndü. Hakem Kadir sağlam ilk anda oyunu devam ettirdi ancak VAR incelemesinin ardından gol kararı verildi. 0-1

43. dakikada Operi'nin pasında topla buluşan Kemen, savunmadan sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Uğurcan, yakın köşeye yönelen topu kornere çeldi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar

Başakşehir: Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Jerome Opoku, Christopher Operi, Andreas Skov Olsen, Jakub Kaluzinski, Oliver Kemen, Umut Güneş, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov

Yedekler: Volkan Babacan, Yusuf Sarı, Davie Selke, Umut Bozok, Berkay Özcan, Ousseynou Ba, Michal Karbownik, Saba Kharebashvili, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Rolland Sallai, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Victor Osimhen (Barış Alper Yılmaz dk. 33)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Renato Nhaga

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Victor Osimhen (dk. 16) (Galatasaray)

Sarı kart: Christopher Operi (Başakşehir)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı