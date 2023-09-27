Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor: 2 Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Belhanda'nın pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın ceza sahasının sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
8. dakikada Gravillon'un müdahelesi ile başlayan Adana Demirspor atağında topla buluşan Belhanda'nın ceza yayının üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada Ghezzal'ın ortasında kale önünden Aboubakar'ın yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti.
17. dakikada Semih Güler'in pasıyla buluşan M. Niang, ceza alanının üzerinden yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0
28. dakikada sağ taraftan gelişen Adana Demirspor atağında Svensson'nun pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutu az farkla auta gitti.
30. dakikada Cenk Tosun'un ortaya çevirdiği topta, Salih Uçan kafa vuruşunu yaptı. Svensson topu çizgi üzerinden oyun alanına çeldi.
45+1. dakikada Masuaku'nun ortaya çevirdiği topta, Cenk Tosun'un topuğu ile yaptığı vuruşu üstten auta gitti.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Gökhan Bilir
Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Dorukhan, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, M.Niang
Yedekler: Murat Eser, İsmail Çokçalış, Deniz Eren Dönmezer, Tayfun Aydoğan, Mustafa Kapı, İzzet Çelik, Abdulsamet Burak, Yusuf Erdoğan, Yusuf Barasi, Aslan Atay
Teknik Direktör: Patrick Kluivert
Beşiktaş: Mert (Ersin Destanoğlu dk. 30), Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Ghezzal, Chamberlain, Cenk, Aboubakar
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Rashica, Amartey, Demir Ege, Zaynutdinov, Muleka, Onana, Umut Meraş, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Belhanda (dk. 6), Niang (dk. 17) (Adana Demirspor) - ADANA