Trendyol Süper Lig 4. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. İlk maç yarın başlıyor.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın, 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 4. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

21.30 Göztepe - Konyaspor: Ali Şansalan

30 Ağustos Cumartesi

19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Ozan Ergün

19.00 Kocaelispor - Kayserispor: Yasin Kol

21.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

21.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz

31 Ağustos Pazar

19.00 Başakşehir - Eyüpspor: Zorbay Küçük

19.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Çağdaş Altay

21.30 Trabzonspor - Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
