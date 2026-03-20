Trendyol Süper Lig'de 28. hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak müsabakaların programı duyuruldu. Buna göre 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile Galatasaray, 5 Nisan Pazar günü de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta programı şöyle:

4 Nisan Cumartesi

14.30 Kasımpaşa - Kayserispor

14.30 Gençlerbirliği - Göztepe

17.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

20.00 Trabzonspor - Galatasaray

5 Nisan Pazar

14.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

14.30 Samsunspor - Konyaspor

17.00 Antalyaspor - Eyüpspor

20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

6 Nisan Pazartesi

20.00 Kocaelispor - RAMS Başakşehir - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı