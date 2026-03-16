Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Çarşamba ve 19 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da internet sitesinden yaptığı açıklamayla haftanın hakemlerini duyurdu.

Süper Lig'de 27. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Fenerbahçe - Gaziantep GK: Kadir Sağlam

18 Mart Çarşamba

16.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 RAMS Başakşehir - Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Eyüpspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

19 Mart Perşembe

16.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

20.00 Konyaspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Batuhan Kolak - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı