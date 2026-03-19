Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı. Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 2-1, Fenerbahçe ise Gaziantep FK'yı 4-1 yenerek önemli galibiyetler elde etti. Ligdeki ertelenen maçlar ve puan durumlarına dair tüm detaylar haberimizde.
Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1, TÜMOSAN Konyaspor da Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
Ligin 27. haftasında Avrupa müsabakaları nedeniyle Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor karşılaşmaları ertelendi.
Liderin takipçisi Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 4-1'le geçerken, Trabzonspor da deplasmanda ikas Eyüpspor'u tek golle mağlup etti.
Sonuçlar
Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe-Gaziantep FK: 4-1
Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: 5-0
RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor: 0-0
ikas Eyüpspor-Trabzonspor: 0-1
Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-0
Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1
TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 1-0
Puan durumu
Ligin 27. haftasının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|44
|64
|2.FENERBAHÇE
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|33
|60
|3.TRABZONSPOR
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|24
|60
|4.BEŞİKTAŞ
|27
|15
|7
|5
|49
|31
|18
|52
|5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|14
|43
|6.GÖZTEPE
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|10
|43
|7.SAMSUNSPOR
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|-2
|35
|8.KOCAELİSPOR
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|-9
|33
|9.GAZİANTEP FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|-10
|33
|10.CORENDON ALANYASPOR
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|1
|31
|11.ÇAYKUR RİZESPOR
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|-4
|30
|12.TÜMOSAN KONYASPOR
|27
|7
|9
|11
|31
|39
|-8
|30
|13.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ
|27
|6
|7
|14
|28
|37
|-9
|25
|14.HESAP.COM ANTALYASPOR
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|-18
|25
|15.KASIMPAŞA
|27
|5
|9
|13
|23
|38
|-15
|24
|16.ZECORNER KAYSERİSPOR
|27
|4
|11
|12
|21
|48
|-27
|23
|17.İKAS EYÜPSPOR
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|-19
|22
|18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|27
|4
|5
|18
|24
|47
|-23
|17