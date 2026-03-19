Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1, TÜMOSAN Konyaspor da Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Ligin 27. haftasında Avrupa müsabakaları nedeniyle Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor karşılaşmaları ertelendi.

Liderin takipçisi Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 4-1'le geçerken, Trabzonspor da deplasmanda ikas Eyüpspor'u tek golle mağlup etti.

Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe-Gaziantep FK: 4-1

Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: 5-0

RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor: 0-0

ikas Eyüpspor-Trabzonspor: 0-1

Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1

TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 1-0

Puan durumu

Ligin 27. haftasının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şu şekilde: