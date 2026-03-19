Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı. Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 2-1, Fenerbahçe ise Gaziantep FK'yı 4-1 yenerek önemli galibiyetler elde etti. Ligdeki ertelenen maçlar ve puan durumlarına dair tüm detaylar haberimizde.

Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1, TÜMOSAN Konyaspor da Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Ligin 27. haftasında Avrupa müsabakaları nedeniyle Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor karşılaşmaları ertelendi.

Liderin takipçisi Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 4-1'le geçerken, Trabzonspor da deplasmanda ikas Eyüpspor'u tek golle mağlup etti.

Sonuçlar

Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe-Gaziantep FK: 4-1

Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: 5-0

RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor: 0-0

ikas Eyüpspor-Trabzonspor: 0-1

Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1

TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 1-0

Puan durumu

Ligin 27. haftasının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:


OGBMAYAVP
1.GALATASARAY 26204262184464
2.FENERBAHÇE27179161283360
3.TRABZONSPOR27186353292460
4.BEŞİKTAŞ 27157549311852
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ27127844301443
6.GÖZTEPE 261110530201043
7.SAMSUNSPOR 2681172931-235
8.KOCAELİSPOR2796122332-933
9.GAZİANTEP FK2789103646-1033
10.CORENDON ALANYASPOR2761383332131
11.ÇAYKUR RİZESPOR2679103236-430
12.TÜMOSAN KONYASPOR2779113139-830
13.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ2767142837-925
14.HESAP.COM ANTALYASPOR2767142543-1825
15.KASIMPAŞA2759132338-1524
16.ZECORNER KAYSERİSPOR27411122148-2723
17.İKAS EYÜPSPOR2757151938-1922
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK2745182447-2317
Kaynak: AA / Süha Gür
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu

Tehditler savururken, İsrail'in kalbine füze yağdırdılar
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz

İran'a kara operasyonu iddiasına yanıtı çok net oldu
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

Sudan ucuza aldığı daireden, o yöntemle rekor kar elde etti
