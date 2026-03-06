Haberler

Trendyol Süper Lig'de pazar ve pazartesi günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de pazar ve pazartesi günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında pazar ve pazartesi günü oynanacak maçlarla ilgili hakem atamaları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında pazar ve pazartesi günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 8 Mart Pazar ve 9 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Daha önce yarın oynanacak mücadelelerin hakemlerini duyuran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün de pazar ve pazartesi yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 25. haftada programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

16.00 RAMS Başakşehir - Göztepe: Yasin Kol

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Ozan Ergün

8 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

13.30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.00 Fenerbahçe - Samsunspor: Oğuzhan Çakır

9 Mart Pazartesi

16.00 Eyüpspor - Kocaelispor: Gürcan Hasova

20.00 Kayserispor - Trabzonspor: Cihan Aydın

20.00 Corendon Alanyaspor - Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya ahlaksız teklif

Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya ahlaksız teklif
Rusya'dan Finlandiya'ya rest: Nükleer silah konuşlandırırsanız karşılık veririz

Yeni savaş kapıda! Putin'den NATO ülkesine nükleer tehdit
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler

Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
İspanya'dan Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili bomba açıklama: Bilgiyi biz sağladık

Türkiye'ye düşen füze için İspanya'dan gündem yaratacak açıklama
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya ahlaksız teklif

Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya ahlaksız teklif
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü

Netanyahu'nun gizlemeye çalıştığı yıkım! Tel Aviv böyle görüntülendi