Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig 24. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Maç programı ve hakem listesi detaylı olarak duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
28 Şubat Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Kocaelispor-Beşiktaş: Cihan Aydın
20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor: Batuhan Kolak
1 Mart Pazar:
16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor: Ümit Öztürk
20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe: Alper Akarsu