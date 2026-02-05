Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. 7-9 Şubat tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar ve hakem atamaları açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı 7 Şubat Cumartesi, 8 Şubat Pazar ve 9 Şubat Pazartesi günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla haftanın hakemlerini duyurdu.
Süper Lig'de 21. haftanın programı ve hakemler şöyle:
7 Şubat Cumartesi
14.30 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Cihan Aydın
20.00 Samsunspor - Trabzonspor: Alper Akarsu
8 Şubat Pazar
14.30 Eyüpspor - Rams Başakşehir: Halil Umut Meler
17.00 Konyaspor - Göztepe: Yasin Kol
17.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Ozan Ergün
20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
9 Şubat Pazartesi
17.00 Kayserispor - Kocaelispor: Kadir Sağlam
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Mehmet Türkmen
20.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Ali Şansalan - İSTANBUL