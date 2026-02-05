Haberler

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. 7-9 Şubat tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar ve hakem atamaları açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı 7 Şubat Cumartesi, 8 Şubat Pazar ve 9 Şubat Pazartesi günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla haftanın hakemlerini duyurdu.

Süper Lig'de 21. haftanın programı ve hakemler şöyle:

7 Şubat Cumartesi

14.30 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Cihan Aydın

20.00 Samsunspor - Trabzonspor: Alper Akarsu

8 Şubat Pazar

14.30 Eyüpspor - Rams Başakşehir: Halil Umut Meler

17.00 Konyaspor - Göztepe: Yasin Kol

17.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Ozan Ergün

20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

9 Şubat Pazartesi

17.00 Kayserispor - Kocaelispor: Kadir Sağlam

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Mehmet Türkmen

20.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Ali Şansalan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
İstanbul'da İHA paniği! Ekipler hemen müdahale etti

İstanbul'da alarm! Denizde bulundu, ekipler hemen müdahale etti
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi

Korku tüneli değil satılık daire! Siz bir de istenen ücreti duyun
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı