Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Fikstür Çekimi Yapılıyor
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu fikstür çekimi 4 Temmuz Cuma günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Yeni sezonun ilk hafta maçları ise 8-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü Riva'da gerçekleştirilecek.
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimi Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.
Süper Lig'de yeni sezon, 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor