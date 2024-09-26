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Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu 'Şamil Ekinci Sezonu' Olarak İsimlendirildi

Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu 'Şamil Ekinci Sezonu' Olarak İsimlendirildi
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonuna, futbol dünyasına önemli katkılarda bulunan Şamil Ekinci'nin anısını yaşatmak için 'Şamil Ekinci Sezonu' adını verdi. Ekinci, Trabzonspor'da uzun yıllar başkanlık yapmış ve birçok başarıya imza atmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonuna ' Şamil Ekinci Sezonu' adı verildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) konuya ilişkin resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının '2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu' olarak oynatılmasına karar vermiştir. Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzon spor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı. Merhum Şamil Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzon spor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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