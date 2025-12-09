Haberler

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta programı açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 17. hafta programını duyurdu. Ligdeki karşılaşmalar 19-22 Aralık tarihleri arasında oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 17. hafta programını açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta programı belli oldu. Ligde ilk yarının son haftası olan karşılaşmalar 19, 20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde oynanacak.

19 Aralık Cuma

20.00 Kocaelispor - Antalyaspor

20 Aralık Cumartesi

14.30 Konyaspor - Kayserispor

17.00 Eyüpspor - Fenerbahçe

20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

21 Aralık Pazar

14.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük

17.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK

20.00 Göztepe - Samsunspor

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa

22 Aralık Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Bayern Münih 4 dakikada geri dönerek 3 puanı kaptı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 4 dakikada muhteşem geri dönüş
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
title