Trendyol Süper Lig'de 17. hafta programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 17. hafta programını duyurdu. Ligdeki karşılaşmalar 19-22 Aralık tarihleri arasında oynanacak.
19 Aralık Cuma
20.00 Kocaelispor - Antalyaspor
20 Aralık Cumartesi
14.30 Konyaspor - Kayserispor
17.00 Eyüpspor - Fenerbahçe
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
21 Aralık Pazar
14.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük
17.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK
20.00 Göztepe - Samsunspor
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa
22 Aralık Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor - İSTANBUL
