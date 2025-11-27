Haberler

Trendyol Süper Lig 14. Hafta Maç Programı Açıklandı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, Kocaelispor-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak. Haftanın öne çıkan karşılaşmasında lider Galatasaray, Fenerbahçe ile derbi mücadelesine çıkacak.

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın, 29 Kasım Cumartesi, 30 Kasım Pazar ve 1 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak. Üçüncü sıradaki Trabzonspor, evinde Konyaspor ile karşılaşacak. Zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Süper Lig'de 14. haftanın programı şu şekilde:

Yarın

20.00 Kocaelispor - Gençlerbirliği

29 Kasım Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - Kayserispor

17.00 Gaziaantep FK - Eyüpspor

20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir

20.00 Trabzonspor - Konyaspor

30 Kasım Pazar

17.00 Antalyaspor - Göztepe

20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş

1 Aralık Pazartesi

20.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
