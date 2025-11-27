Trendyol Süper Lig 14. Hafta Maç Programı Açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, Kocaelispor-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak. Haftanın öne çıkan karşılaşmasında lider Galatasaray, Fenerbahçe ile derbi mücadelesine çıkacak.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftası yarın oynanacak Kocaelispor-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın, 29 Kasım Cumartesi, 30 Kasım Pazar ve 1 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak. Üçüncü sıradaki Trabzonspor, evinde Konyaspor ile karşılaşacak. Zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Süper Lig'de 14. haftanın programı şu şekilde:
Yarın
20.00 Kocaelispor - Gençlerbirliği
29 Kasım Cumartesi
14.30 Çaykur Rizespor - Kayserispor
17.00 Gaziaantep FK - Eyüpspor
20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir
20.00 Trabzonspor - Konyaspor
30 Kasım Pazar
17.00 Antalyaspor - Göztepe
20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş
1 Aralık Pazartesi
20.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray - İSTANBUL