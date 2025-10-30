Trendyol Süper Lig 11. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta yarın oynanacak RAMS Başakşehir-Kocaelispor maçıyla başlayacak. Haftanın önemli maçlarında Galatasaray ile Trabzonspor ve Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 1 Kasım Cumartesi, 2 Kasım Pazar ve 3 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Lider Galatasaray, zirve takibini sürdüren ikinci sıradaki Trabzonspor'u konuk edecek. Haftanın diğer önemli maçında ise derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 RAMS Başakşehir - Kocaelispor

1 Kasım Cumartesi

17.00 Göztepe - Gençlerbirliği

20.00 Galatasaray - Trabzonspor

2 Kasım Pazar

14.30 Konyaspor - Samsunspor

17.00 Kayserispor - Kasımpaşa

20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

3 Kasım Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Antalyaspor

20.00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK

20.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük - İSTANBUL