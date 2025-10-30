Trendyol Süper Lig 11. Hafta Heyecanı Başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 1 Kasım Cumartesi, 2 Kasım Pazar ve 3 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Lider Galatasaray, zirve takibini sürdüren ikinci sıradaki Trabzonspor'u konuk edecek. Haftanın diğer önemli maçında ise derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 RAMS Başakşehir - Kocaelispor
1 Kasım Cumartesi
17.00 Göztepe - Gençlerbirliği
20.00 Galatasaray - Trabzonspor
2 Kasım Pazar
14.30 Konyaspor - Samsunspor
17.00 Kayserispor - Kasımpaşa
20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
3 Kasım Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Antalyaspor
20.00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK
20.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük - İSTANBUL