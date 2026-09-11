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Trendyol 1. Lig: Sarıyer: 1 - Bandırmaspor: 1

Trendyol 1. Lig: Sarıyer: 1 - Bandırmaspor: 1
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Trendyol 1. Lig’de 7. haftanın açılış maçında Sarıyer, evinde karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın açılış maçında Sarıyer, evinde karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

23. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Eze, kaleci Akın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yusuf Adnan Kendirciler önce serbest vuruş verdi ardından VAR tavsiyesiyle pozisyonun ceza sahası içinde olduğu tespit edilince penaltı kararı verildi.

27. dakikada penaltıda topun başına geçen Eze'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

29. dakikada sol taraftan Furkan'ın ortasına kale önünde iyi yükselen Efecan'ın kafa vuruşunda kaleci Akın meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

69. dakikada sağ taraftan ceza sahasına orta yapılarak kullanılan serbest vuruşta topun Caner Osmanpaşa'nın eline çarpması sonucunda hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada penaltıda topun başına geçen Lima'nın sol tarafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Seyfettin Ünal, Furkan Ulu

Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva (Batuhan Kör dk. 89), Barış Alıcı (Eren Karadağ dk. 72), Poko (Tunahan Ergül dk. 72), Efecan Karaca, Furkan Gedik (Yağız Fikri Şen dk. 63), Eze

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Attamah, Erdi Dikmen, Üzeyir Ergün, Doğan Can Davas, Thiam

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Bandırmaspor: Akın Alkan, Ali Ülgen, Burak Bekaroğlu, Yusuf Kocatürk, Lima, Lico, Kehinde (Enes Aydın dk. 90+5), Kerem Dönertaş, Mulumba (Emirhan Ayhan dk. 67), Muhammed Gümüşkaya (Seck dk. 67), Badji (Enes Çinemre dk. 76)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Ahmet Biler, Harun Genç, Tunahan Ergül, Yalın Dilek, Yasin Midiliç, Hakan Bilgiç

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

Goller: Eze (dk. 27 pen.) (Sarıyer), Lima (dk. 71 pen.) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Furkan Gedik, Efecan Karaca, Eze, Batuhan Kör, Eşref Korkmazoğlu (Sarıyer), Lico, Enes Çinemre (Bandırmaspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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