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Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur Hakemleri Açıklandı
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Trendyol 1. Lig'de Play-Off 1. Tur maçlarının hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. İlk karşılaşmalar 15 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Trendyol 1. Lig'de Play-Off 1. Tur maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Trendyol 1. Lig'de Play-Off 1. Tur müsabakaları, 15 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Bu turda oynanacak maçları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

Trendyol 1. Lig'de Play-Off 1. Tur karşılaşmalarının programı ve görev alacak hakemler şöyle:

15 Mayıs Perşembe

16.00 Bandırmaspor - Erzurumspor FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 İstanbulspor - Boluspor: Yiğit Arslan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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