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Manisa FK, Vanspor'u 4-1 Mağlup Etti

Manisa FK, Vanspor'u 4-1 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK, evinde Vanspor FK'yı 4-1 yendi. Maçta Sylla (2), Anziani (2) ve Lindseth'in golleriyle farklı kazanan ev sahibi ekip, 82. dakikada Ozan Can'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında hata yapmadı. Vanspor'un tek golü yine Ozan Can'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında evinde Manisa FK, sahasında Vanspor FK'yı 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

1. dakikada sol kanattan Benrahou'nun ortasında ceza sahası içinde Sylla kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

20. dakikada ceza sahası içinde Yusuf'un pasıyla topla buluşan Anziani meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

26. dakikada Sylla'nın sağ kanattan pasında ceza sahası içinde Lindseth'in şutunda top ağlara gitti. 3-0

51. dakikada Benrahou'nun ceza sahasına ortasında Anziani'nin yerden vuruşunda top filelerle buluştu. 4-0

69. dakikada Ozan Canceza'nın kullandığı serbest vuruşta top köşeden ağlara gitti. 4-1

82. dakikada Vanspor FK'nın taç atışı kullanacağı sırada duran zaman içerisinde Ozan Can'ın Manisa FK'lı oyuncu Atakan'a kafa atması sonrası hakem kırmızı kart verdi.

90. dakikada Valentin'in ceza sahası içerisinde Faruk Can'ın müdahalesiyle yere düşmesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi

90+1. dakikada Sylla'nın kullandığı penaltı vuruşunda top dışarı çıktı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Buğra Can Semercioğlu, Enes Biroğlu

Manisa FK: Vedat, Herelle (Lemina dk. 73), Atakan, Yusuf (Ada dk. 70), Sylla, Lindseth, Benrahou (Ahmet dk. 90), Kadir (Fırat dk. 84), Anziani (Valentin dk. 73), Yasin, Toure

Yedekler: Yüksel, Yunus Emre Köse, Osman, Emre, Yunus Emre Dursun

Teknik Sorumlu: Selman Coşkun

Vanspor FK: Muhammed, Khan (Zivkovic dk. 46), Ozan, Mehmet Manış, Oulare, Oğulcan (Mehmet Can dk. 68), Bardhi, Batuhan, Özkan, Faruk, Medeni (Mehmet Özcan dk. 46)

Yedekler: Abdulsamed, Şahan, Anıl, Mehmet Can Davarcıoğlu, Güvenç, Soran, Boran, Engin

Teknik Sorumlu: Cevdet Göç

Goller: Sylla dk. 1, Anziani dk. 20, Lindseth dk. 26, Anziani dk. 51 (Manisa FK), Ozan Can (Vanspor FK)

Kırmızı kart: Ozan Can (dk. 82) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Kadir, Lindseth (Manisa FK) Faruk, Mehmet Tanış (Vanspor FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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