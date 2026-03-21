Trendyol 1. Lig: Manisa FK: 0 Sivasspor: 1

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Özbelsan Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar:

4. dakikada gelişen Manisa FK atağında Diony meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Diony'nin golü VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle 6. dakikada iptal edildi.

30. dakikada gelişen Sivasspor atağında Ethemi'nin sol çaprazdan yaptığı ortaya kaleci Vedat'tan önce yükselen Okoronkwo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

34. dakikada ceza sahası yayının dışında Diony'nin pasıyla topla buluşan Cissokho'nun sert şutunu kaleci Göktuğ kornere çeldi.

45+2. dakikada Ethemini'nin Manisa FK yarı sahasının ortasından kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içinde yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda top kalenin az farkla üstünden auta çıktı.

48. dakikada Benrahou'nun pasına ceza sahası içinde hareketlenen Diony'nin sol çaprazdan şutunu kaleci Göktuğ kurtardı.

66. dakikada Sivasspor'un kullandığı köşe vuruşunda Manisa FK ceza sahası içinde topa yükselen Kamil'e faul yapan Umut Can Aslan'ın pozisyonu VAR incelemesinin ardından penaltı olarak değerlendirildi.

70. dakikada Bekir Turaç Böke'nin kullandığı penaltı vuruşunu Manisa FK kalecisi Vedat uzanarak kornere çeldi.

75. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gören Herelle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Manisa FK'nın 10 kişi kalmasına neden oldu.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Cem Özbay, Salih Burak Demirel

Manisa FK: Vedat, Herelle, Diony, Lindseth, Osman (Ada İbik dk. 76), Umut Erdem, Benrahou, Muhammed Enes (Umut Can Aslan dk. 63, Yunus Emre Dursun dk. 90+1), Cissokho, Yasin, Ayberk

Yedekler: Sarp, Emre Köse, Oğuzhan, Emre, Ahmet, Mustafa, Kartal

Teknik Direktör: Ahmet Pektaş

Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan (Özkan Yiğiter dk. 90), Okoronkwo, Bekir Turaç Böke (Badji dk. 86), Emirhan Başyiğit, Mehmet Feyzi Yıldırım, Cihat Çelik, Kamil Fidan, Ethemi (Emre Gökay dk. 90+5)

Yedekler: Arda Erdursun, Gökhan Akkan, Savaş Ala, Malle, Kerem Atakan Kesgin, Savaş Ala, Ali Ayberk Selvili

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gol: Okoronkwo (dk. 30) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Herelle (dk. 75) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Umut Can Aslan (Manisa FK), Mehmet Feyzi Yıldırım, Kamil, Göktuğ (Sivasspor) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı