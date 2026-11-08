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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, Bodrum FK'ya 2-1 yenildi

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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, Bodrum FK'ya 2-1 yenildi
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, konuk ettiği Bodrum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bodrum FK, 58. dakikada Aboubakar'ın kırmızı kart görmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Melih Aldemir, Egemen Savran, Kadir Akıllı

Boluspor : Tafas, Furkan Metin (Dk. 77 Arguello), Cuesta, Tolunay Artuç, Gonzelez (Dk. 56 Ege Özkayımoğlu), Furkan Emin Kaçmaz (Dk. 56 Nurettin Korkmaz), Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 83 Escobar), Muhammet Zeki Dursun, Bartu Göçmen, Canberk Ömer Özdemir, Bertu Alican Özyürek (Dk. 77 Muhammed Mert)

Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Moreira (Dk. 90+2 İsmail Tarım), Ege Birsel (Dk. 85 Mustafa Erdilman), Berkay Aslan (Dk. 85 Ege Arslan), Yusuf Sertkaya, Ali Aytemur, Emre Kaplan (Dk. 67 Ali Şahin Yılmaz), Berşan Yavuzay, Providence (Dk. 67 Fernando), Aboubakar

Goller: Dk. 15 Ajeti, Dk. 31 Providence ( Bodrum FK), Dk. 89 Bartu Göçmen ( Boluspor )

Kırmızı kart: Dk. 58 Aboubakar ( Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 37 Providence, Dk. 58 Emre Kaplan ( Bodrum FK), Dk. 79 Canberk Özdemir ( Boluspor )

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, konuk ettiği Bodrum FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: AA
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