Trendyol 1. Lig'in 14. Haftası Sonuçları
Trendyol 1. Lig'in 14. haftası üç maçla tamamlandı. Göztepe, sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenerek haftanın kapanış maçını kazandı. Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, üç maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Göztepe, sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi.
Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarının ardından Eyüpspor, 36 puanla liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise 29 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Ligde 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-3
Kocaelispor-Ümraniyespor: 0-3
Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: 1-3
Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
Boluspor-Eyüpspor: 0-3
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK: 0-2
Manisa FK-Altay: 3-0
Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: 1-1
Göztepe-Bitexen Giresunspor : 3-0
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|14
|12
|0
|2
|38
|10
|28
|36
|2.KOCAELİSPOR
|14
|9
|2
|3
|24
|16
|8
|29
|3.GÖZTEPE
|14
|8
|2
|4
|18
|8
|10
|26
|4.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|14
|7
|5
|2
|18
|8
|10
|26
|5.BODRUM FK
|14
|7
|3
|4
|18
|11
|7
|24
|6.GENÇLERBİRLİĞİ
|14
|6
|6
|2
|18
|14
|4
|24
|7.SAKARYASPOR
|14
|6
|5
|3
|19
|15
|4
|23
|8.AHLATCI ÇORUM FK
|14
|6
|2
|6
|23
|16
|7
|20
|9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|14
|5
|4
|5
|13
|15
|-2
|19
|10.ERZURUMSPOR FK
|14
|4
|6
|4
|15
|12
|3
|18
|11.MANİSA FK
|14
|4
|5
|5
|18
|15
|3
|17
|12.BOLUSPOR
|14
|4
|4
|6
|11
|17
|-6
|16
|13.ÜMRANİYESPOR
|14
|4
|3
|7
|14
|19
|-5
|15
|14.ADANASPOR
|14
|5
|0
|9
|12
|21
|-9
|15
|15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|14
|3
|5
|6
|9
|17
|-8
|14
|16.TUZLASPOR
|14
|3
|3
|8
|12
|25
|-13
|12
|17.BITEXEN GİRESUNSPOR
|14
|2
|3
|9
|9
|23
|-14
|9
|18.ALTAY
|14
|1
|2
|11
|7
|34
|-27
|5
15. hafta
Ligde 15. hafta maçlarının programı şöyle:
9 Aralık Cumartesi:
13.30 Bodrum FK-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Sakarya Atatürk)
10 Aralık Pazar:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)
13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
19.00 Eyüpspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Eyüp)
11 Aralık Pazartesi:
20.00 Altay-Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)