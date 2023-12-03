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Trendyol 1. Lig'in 14. Haftası Sonuçları

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Trendyol 1. Lig'in 14. haftası üç maçla tamamlandı. Göztepe, sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenerek haftanın kapanış maçını kazandı. Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, üç maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Göztepe, sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi.

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarının ardından Eyüpspor, 36 puanla liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise 29 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Ligde 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-3

Kocaelispor-Ümraniyespor: 0-3

Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: 1-3

Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1

Boluspor-Eyüpspor: 0-3

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK: 0-2

Manisa FK-Altay: 3-0

Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: 1-1

Göztepe-Bitexen Giresunspor : 3-0

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR14120238102836
2.KOCAELİSPOR149232416829
3.GÖZTEPE148241881026
4.TEKSÜT BANDIRMASPOR147521881026
5.BODRUM FK147341811724
6.GENÇLERBİRLİĞİ146621814424
7.SAKARYASPOR146531915423
8.AHLATCI ÇORUM FK146262316720
9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ145451315-219
10.ERZURUMSPOR FK144641512318
11.MANİSA FK144551815317
12.BOLUSPOR144461117-616
13.ÜMRANİYESPOR144371419-515
14.ADANASPOR145091221-915
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR14356917-814
16.TUZLASPOR143381225-1312
17.BITEXEN GİRESUNSPOR14239923-149
18.ALTAY141211734-275

15. hafta

Ligde 15. hafta maçlarının programı şöyle:

9 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Sakarya Atatürk)

10 Aralık Pazar:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)

13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

19.00 Eyüpspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Eyüp)

11 Aralık Pazartesi:

20.00 Altay-Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)

Kaynak: AA / Spor

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