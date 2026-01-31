Trendyol 1. Lig: Iğdır FK: 0 Manisa FK: 0
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Iğdır FK, Manisa FK ile evinde oynadığı maçta golsüz eşitlikle 0-0 berabere kaldı. Her iki takım da galibiyet için mücadele etti ancak puanlar paylaşıldı.
Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, İbrahim Ethem Potuk
Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Suoares, Alim Öztürk, Fofana, Bacuna (Ali Kaan Güneren dk. 63), Bruno, Ahmet Emin Engin (Dorin Rotariu dk. 63), Doğan Erdoğan, Atakan Rıdvan Çankaya, Gökcan Kaya (Özder Özcan dk. 75), Güray Vural
Yedekler: Alperen Selvi, Oğuz Kağan Gültekin, Antoine Conte, Sinan Bolat,Aaron Suarez, Serkan Asan, Ali Yaşar
Teknik Direktör: Kenan Koçak
Manisa FK: Vedat Karakuş, Herelle, Diony, Lindseth (Cissokho dk. 64), Adekanye (Valentin dk. 63), Umut Erdem, Benrahou (Kubilay Sönmez dk. 90), Muhammed Enes Kiprit (Osman Kahraman dk. 63), Yasin Güreler, Ayberk Karapo, Toure
Yedekler: Ada İbik, Emre Akboğa, Saim Sarp Bodur, Yunus Emre Dursun, Ahmet Şen, Umut Can Aslan
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Sarı kartlar: Jonathan Lindseth, Yasin Güreler, Christophe Herelle, Osman Kahraman, Kubilay Sönmez (Manisa FK), Doğan Erdoğan (Iğdır FK) - IĞDIR