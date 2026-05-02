Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor: 1 Pendikspor: 1

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Amilton, topu ön direğe ortaladı. O noktada müsait pozisyonda bulunan Recep Niyaz, topukla yaptığı vuruşta uzak direk dibinden topu ağlara gönderdi. 1-0

42. dakikada ceza alanı sağ tarafında topu alan Bekir, pasını içeri çevirdi. Penaltı noktası yakınında hareketlenen Mesut'un vuruşunda top yakın köşeden filelere gitti. 1-1

45+2. dakikada Furkan'ın penaltı noktasına doğru çevirdiği topu Hamza kafayla indirdi. Kale önünde Wilks'in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.

74. dakikada Catakovic'in son çizgiden çevirdiği topa yakın mesafeden Recep Niyaz vuruşunu yaptı. Kaleci Utku gole izin vermedi.

90+3. dakikada Catakovic'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Utku topu çıkardı.

90+6. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Kayode, müsait pozisyonda vuruşunu yapamadı top dışarı gitti.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Ömer Tevfik Özkoç, Ömer Lütfü Aydın

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar, Cavare, Nzaba, Yunus Emre Gedik (Ömer Faruk Beyaz dk. 72), Tugay Kacar (Alper Karaman dk. 73), Kanga (Kayode dk. 79), Amilton (Berat Luş dk. 79), Recep Niyaz, Faye, Catakovic

Yedekler: Birkan Tetik, Enes Ali Oral, Jack, Onur Ulaş, Eray Korkmaz, Enes Alıç

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Pendikspor: Utku Yuvakuran, Erdem Gökçe (Kitsiou dk. 46), Yiğit Fidan, Berkay Sülüngöz, Furkan Doğan, Mesut Özdemir (Hüseyin Maldar dk. 72), Bekir Karadeniz (Efehan Pekdemir dk. 79), Wilks (Görkem Bitin dk. 62), Hakan Yeşil, Hamza Akman, Clarke-Harris (Thuram dk. 62)

Yedekler: Emre Koyuncu, Ahmet Karademir, Enis Safin, Adnan Uğur, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Recep Niyaz (dk. 18) (Esenler Erokspor), Mesut Özdemir (dk. 42) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Berkay Sülüngöz, Görkem Bitin, Hüseyin Maldar (Pendikspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı