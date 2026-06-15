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Iğdır FK futbolcuları, 2026 FIFA Dünya Kupası "sahnesinde"

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Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK'de forma giyen Leandro Bacuna ve Ryan Mendes, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Curaçao ve Yeşil Burun Adaları'nın kaptanı olarak sahaya çıktı. Bacuna, Almanya karşısında 7-1 mağlup olurken; Mendes, İspanya ile 0-0 berabere kalarak tarihi bir puan aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'de forma giyen Leandro Bacuna ile Ryan Mendes, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın şu ana kadar en çok konuşulan takımlarının kaptanı olarak sahaya çıktı.

34 yaşındaki orta saha oyuncusu Bacuna, Dünya Kupası'na ilk kez katılan ve turnuvada şimdiye kadar mücadele eden en küçük ülke olan Curaçao'nın E Grubu'nda Almanya ile oynadığı mücadelede takımına kaptanlık yaptı.

Yaklaşık 160 bin nüfusa sahip Karayip ülkesi, dünya şampiyonu apoletli Almanya karşısında bir de gol bularak önemli bir başarıya imza atarken maçın kontrolünü eline alan "Panzerler" sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Kariyerini Iğdır FK'de sürdüren 27 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Mendes ise son Avrupa şampiyonu İspanya karşısında turnuvada ilk kez boy gösteren Yeşil Burun Adaları'nın kaptanı olarak sahada yer aldı.

Yeşil Burun Adaları, 40 yaşındaki kalecisi Vozinha'nın da etkileyici performansıyla yıldızlar topluluğu İspanya ile 0-0 berabere kalarak Dünya Kupası'ndaki ilk puanını aldı ve tarihi başarıya imza attı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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