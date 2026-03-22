Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında oynanan karşılaşmada İmaj Altyapı Vanspor FK ve SMS Grup Sarıyer takımları 0-0 berabere kaldı.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Fatih Tokail, Burak Sami Şad, Ferhat Çalar

İmaj Altyapı Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Erdi Dikmen, Sabahattin Destici, Mehmet Özcan (Dk. 46 Aliou Traore), Jefferson, Oğulcan Çağlayan, Hostikka (Dk. 64 Bekir Can Kara), Mamah (Dk. 80 Emir Bars), Cedric

Sms Grup Sarıyer : Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 46 Hamidou Traore), Camara, Poko, Marcos Silva, Dembele, Batuhan Kör (Dk. 90+3 Fethi Özer)

Sarı kartlar: Dk. 17 Erdi Dikmen ve Batıhan Gebecelioğlu (Yedek kulübesinde), Dk. 72 Aliou Traore (İmaj Altyapı Vanspor FK), Dk. 17 Hasan Emre Yeşilyurt, Dk. 82 Caner Osmanpaşa, Dk. 84 Mert Furkan Bayram, Dk. 86 Metehan Mert ( Sms Grup Sarıyer )

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
500

Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

Tüm hesaplar sil baştan! Avrupa başkentlerini alarma geçiren gelişme
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Denizde hareketsiz halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Denizde hareketsiz halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor